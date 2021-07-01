МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Курс доллара ослаб по отношению к евро в четверг вечером после публикации неоднозначных статданных по США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили рост на новостях вокруг ОПЕК+

По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1867 с уровня прошлого закрытия в 1,1855 доллара; курс доллара к иене поднимался до 111,53 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,1 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,04%, до 92,4 пункта.

Утром доллар дорожал к евро, но после сильной статистики по еврозоне курс евро стал укрепляться. Данные по индексу деловой активности PMI 19 стран еврозоны оказались лучше ожиданий. Показатель в июне вырос, по окончательной оценке, до 63,4 пункта. Эксперты полагали, что индекс останется на уровне мая в 63,1 пункта.

Давление на курс доллара оказала неоднозначная статистика по США. С одной стороны, число заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю упало до 364 тысяч при прогнозе снижения до 390 тысяч. С другой стороны, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в июне уменьшился до 60,6%. Аналитики ожидали менее сильного снижения индикатора — до 61%.

В пятницу, 2 июля, будут обнародованы данные по безработице в США. Эксперты прогнозируют сокращение показателя в июне до 5,7% с 5,8 в мае. Кроме того, минторг США обнародует данные по торговому балансу в США. Аналитики ожидают, что дефицит торгового баланса страны вырос с мае до 71,4 миллиарда долларов с уровня апреля в 68,8 миллиарда.