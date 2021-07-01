МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером перешла к снижению на увеличении рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов. Доллар ослаб к евро после статистики по США

По состоянию на 18.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,03%, или на 0,8 доллара — до 1770,9 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,2% — до 26,113 доллара за унцию.

Трейдеры обратили внимание на статданные по Европе и США, которые превзошли ожидания аналитиков и подкрепили надежды на восстановление экономики. На этом фоне аппетит к риску увеличился.

В США число заявок на пособие по безработице за минувшую неделю упало до 364 тысяч при прогнозе снижения до 390 тысяч. Кроме того, в пятницу, 2 июля, будут обнародованы данные по безработице в США. Эксперты прогнозируют сокращение показателя в июне до 5,7% с 5,8% в мае. Американские биржи в четверг преимущественно растут.

В еврозоне безработица в мае снизилась до 7,9% с пересмотренного показателя апреля в 8,1%. Аналитики ожидали показатель на уровне 8%. Индекс PMI промышленности еврозоны в июне неожиданно вырос до 63,4 пункта при прогнозе сохранения показателя на уровне мая в 63,1 пункта. Европейские фондовые биржи закрыли торги четверга ростом в пределах 1,3%.