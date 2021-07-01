МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций поднялся в четверг по основным биржевым индексам на фоне роста мирового рынка нефти, следует из данных торгов. Цены на нефть ускорили рост на новостях вокруг ОПЕК+

Обновление нефтяными котировками максимума с октября 2018 года обусловило лидерство в росте цены российских акций нефтегазового сектора.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов четверга вырос на 0,43%, до 3858,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1656,61 пункта. Индекс Мосбиржи в ходе торгов обновил исторический максимум, поднявшись до 3879,5 пункта.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок в четверг повышался, опираясь в основном на внешний позитив. Фундаментальная поддержка приходила от дорогой нефти, котировки которой обновили многолетние максимумы.

Сорт Brent прибавляет в цене 1,6%, до 75,8 доллара и уже дорожал в четверг до 76,71 доллара — очередного максимума с октября 2018 года.

Игроки рынка "черного золота" отыгрывают новости с начавшегося министерского саммита ОПЕК+. В частности, агентство Блумберг сообщает, что альянс обсуждает продление текущих параметров сделки после 2022 года, хотя ранее планировалось, что она завершится в указанный год.

Кроме того, агентство сообщило, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал дальнейшее ослабление ограничений по добыче нефти альянсом — наращивать ее с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

При этом основные западные фондовые индексы слегка повышаются. Инвесторы ожидают сигналов о возможном ужесточении монетарной политики ФРС США, что негативно для стоимости рисковых активов.

В этом контексте на сохранение мягкой монетарной политики играют слабые данные по динамике индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing). В июне он уменьшился до 60,6% со значения мая в 61,2%. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали снижения индикатора только до 61%.

Впрочем, еженедельные данные по американскому рынку труда в четверг оказались несколько лучше ожиданий, что повышает риски такого ужесточения.

В лидерах роста цены среди российских акций на фоне дорогой нефти вполне закономерно оказались бумаги "Лукойла" (+3,5%), "Новатэка" (+2,6%), "Газпром нефти" (+2,4%), "Роснефти" (+1,2%).

Упали акции "Алросы" (-6,2%), расписки Petropavlovsk (-1%), НЛМК (-1,3%), ОГК-2 (-6,4%). Цена акций DiDi после IPO растет на 13,5%

ПРОГНОЗЫ

В пятницу опасность для "быков" представляют сильные данные по рынку труда США за июнь и инфляционным индикаторам как США, так и Европы, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Российские активы пока пребывают в некоторой нерешительности и, вероятно, будут следовать за нефтяными котировками и развитием геополитической ситуации. Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум 3879,5 пункта, но закрылся ниже, а РТС не смог удержаться выше краткосрочного сопротивления 1660 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3790-3895 пунктов", — оценила перспективы она.

Завтра российский рынок будет ждать сигналов из-за рубежа, где опубликуют блок важной макростатистики, что при оптимистичном сценарии может помочь индексу Мосбиржи преодолеть отметку в 3900 пунктов, рассчитывает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".