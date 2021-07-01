МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги четверга ростом на 0,7-1,3% на общем оптимизме, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся ростом вместе с нефтегазовым сектором

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,25%, до 7125,16 пункта, французский CAC 40 — на 0,71%, до 6553,82 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 15603,81 пункта.

Инвесторы обратили внимание на статданные по еврозоне, которые превзошли ожидания аналитиков. Безработица в еврозоне в мае снизилась до 7,9%, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 8%. Индекс PMI промышленности еврозоны в июне неожиданно вырос до 63,4 пункта при прогнозе сохранения показателя на уровне мая в 63,1 пункта. Сильные данные поддержали надежды на улучшение экономической активности региона, что поддержало аппетит к риску.

"Восстановление в регионе явно ускорилось, несмотря на усиление ценового давления", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).

Кроме того, росту индексов способствовал рост цен на акции нефтяных компаний в свете роста цен на нефть. Так, акции BP подорожали на 3,02%, Royal Dutch Shell — на 2,66%, Total — на 1,6%.