МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся ростом вместе с нефтегазовым сектором

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,42%, до 7,85 доллара, "Новатэка" — на 2,42%, до 224,6 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,43%, до 92,22 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,97%, до 7,7 доллара, а "Газпром нефти" — на 2,53%, до 30,35 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 1,56%, до 33,54 доллара, НЛМК — на 1,33%, до 31,08 доллара. Цена бумаг "Северстали" уменьшилась на 0,74%, до 21,34 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 1,35%, до 1,31 доллара, Сбербанка — выросла на 0,3%, до 16,66 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,62%, до 86,08 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,81%, до 8,53 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,59%, до 14,42 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,15%, до 3,36 доллара.