МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Рубль в четверг вечером умеренно снижается к доллару и к евро на фоне понижательной динамики "развивающихся валют" и несмотря на рост рынка нефти.

Возросшие геополитические риски поддержали давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.11 мск повышался на 29 копеек, до 73,43 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 86,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Источник сообщил о решении ОПЕК+ продолжить переговоры в пятницу

РУБЛЬ УШЕЛ В МИНУС

Российская валюта, торговавшаяся первую половину дня в плюсе, к вечеру ушла в минус против основных резервных валют.

При этом главный фактор ее поддержки – рост рынка нефти к вечеру также несколько сбавил свое влияние на фоне ухода ее стоимости вниз от обновленных в течение дня многолетних максимумов.

Сорт Brent прибавляет в цене 1,4%, до 75,7 доллара, хотя несколькими часами ранее дорожал до 76,71 доллара — очередного максимума с октября 2018 года.

Игроки рынка "черного золота" отыгрывают новости с начавшегося министерского саммита ОПЕК+. В частности, их несколько разочаровали сообщения о переносе переговоров членов альянса по судьбе сделки об ограничении добычи нефти на период после июля. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ затянулось, и его перенесли на пятницу, так как со своей базой отсчета сокращений добычи не согласны ОАЭ.

На первый план по значимости для рубля вышла негативная динамика курсов большинства "развивающихся" валют против доллара. Инвесторы ожидают сигналов о возможном ужесточении монетарной политики ФРС США, что негативно для стоимости рисковых активов.

Сказался и геополитический фактор. Так, спецслужбы США и Великобритании в опубликованном в четверг совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день.

Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявляя, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно говорила, что готова к диалогу по кибербезопасности.

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,2-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,5 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Российский рынок акций закрылся ростом вместе с нефтегазовым сектором

ПРОГНОЗЫ

В действиях настроенных на рост рубля участников российского валютного рынка чувствовалась определенная осторожность, так как доллар так и не смогли полноценно закрепить ниже 73 рублей, отмечает Юрий Кравченко из ИК "ВЕЛЕС Капитал".

Видимо, сказываются опасения по поводу возможного роста доллара на мировых рынках.

"После выхода достаточно сильных еженедельных данных по рынку труда в США ситуация изменилась. Ужесточение монетарной политики ФРС стало вероятнее, и индекс доллара свел практически на нет все свои потери. В результате рубль не устоял и еще до окончания рабочего дня ушел в минус, а доллар обновил максимум почти за месяц (73,53 рубля), что негативно для динамики рубля", — сказал он.

Завтра российский рынок будет ждать сигналов из-за рубежа, где опубликуют блок важной макростатистики, отметил Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Ожидаем увидеть курс около отметки 73 рубля за доллар", — добавил он.