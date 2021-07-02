МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным биржевым индексам в начале торгов пятницы на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 0,1%, до 3853 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1648 пунктов.

Стоимость нефти марки Brent теряет 0,1% — до 75,7 доллара за баррель.