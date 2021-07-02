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https://1prime.ru/Financial_market/20210702/834092932.html
Российский рынок акций снижается на дешевеющей нефти
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Российский рынок акций снижается по основным биржевым индексам в начале торгов пятницы на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 02.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным биржевым индексам в начале торгов пятницы на фоне дешевеющей нефти, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск пятницы снижался на 0,1%, до 3853 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1648 пунктов.
Стоимость нефти марки Brent теряет 0,1% — до 75,7 доллара за баррель.