МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на реформирование системы лесоустройства, стимулирование биржевых торгов древесиной и декриминализацию отрасли. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В июле в России создадут единую систему учета леса

Соответствующие изменения вносятся в Лесной кодекс и закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". В частности, документ устанавливает нормы, которые будут стимулировать развитие биржевых торгов древесиной, пояснял в апреле премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно принятому закону, реализация древесины, заготовленной государственными и муниципальными учреждениями, подведомственными, федеральным, региональным и местным органам власти, в том числе при проведении мероприятий по сохранению лесов, будет осуществляться на организованных торгах. Это должно повысить эффективность деятельности лесхозов и дать им возможность зарабатывать, отмечал глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Документ также направлен на дальнейшую декриминализацию отрасли. Ужесточена норма, касающаяся пребывания в лесу с лесозаготовительной техникой: закон запрещает находиться в лесу с машинами или оборудованием, предназначенными для рубки лесных насаждений, в случае отсутствия законного основания для рубок. Т.е., как пояснял Мишустин, появление в лесу "черных лесорубов" с соответствующей техникой будет приравниваться к заготовке древесины и повлечет административную ответственность. В России обнаружили дефицит древесины

Кроме того, закон вводит обязанность предварительного осмотра лесосек уполномоченным органом власти при подаче таксационного описания лесосеки недобросовестным лесопользователем, который два раза и более за предыдущий год предоставил ее недостоверное описание.

Закон вступит в силу с 2022 года, а некоторые его нормы начнут действовать только в 2023 году, например, о фотофиксации мероприятий по сохранению лесов с использованием специального программного обеспечения, позволяющего с помощью сигналов ГЛОНАСС установить координаты места и время их осуществления.