МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается на дешевеющей нефти

По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,7% — до 7,79 доллара, "Новатэка" — на 0,42%, до 223,65 доллара, "Лукойла" — росла на 0,59%, до 92,76 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,38% — до 7,67 доллара, "Газпром нефти" — на 1,56%, до 29,98 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене 0,27% — до 33,45 доллара, "Северстали" — росли на 0,09%, до 21,36 доллара, НЛМК — на 0,52%, до 31,24 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,15% — до 1,31 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,15%, до 16,63 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,16% — до 85,94 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,06% — до 8,54 доллара, "Магнита" — снижались на 0,52%, до 14,35 доллара, "Ленты" — на 1,19%, до 3,32 доллара.