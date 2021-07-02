Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже в Лондоне
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,7% — до 7,79 доллара, "Новатэка" — на 0,42%, до 223,65 доллара, "Лукойла" — росла на 0,59%, до 92,76 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,38% — до 7,67 доллара, "Газпром нефти" — на 1,56%, до 29,98 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене 0,27% — до 33,45 доллара, "Северстали" — росли на 0,09%, до 21,36 доллара, НЛМК — на 0,52%, до 31,24 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 0,15% — до 1,31 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,15%, до 16,63 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,16% — до 85,94 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,06% — до 8,54 доллара, "Магнита" — снижались на 0,52%, до 14,35 доллара, "Ленты" — на 1,19%, до 3,32 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210702/834093222.html