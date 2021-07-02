МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу вслед за рынками США, инвесторы ожидают статистику по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже в Лондоне

По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,43%, до 7156,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 6574,86 пунктов, немецкий DAX — на 0,43%, до 15673,6 пункта.

На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается положительная динамика, чему способствовали рынки США. Внимание инвесторов сосредоточено на статданных по рынку труда, которые будут опубликованы позднее в пятницу.

Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.