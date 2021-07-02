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https://1prime.ru/Financial_market/20210702/834093261.html
Фондовые биржи Европы растут вслед за рынками США
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Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу вслед за рынками США, инвесторы ожидают статистику по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на... ПРАЙМ, 02.07.2021
европа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу вслед за рынками США, инвесторы ожидают статистику по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.47 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,43%, до 7156,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 6574,86 пунктов, немецкий DAX — на 0,43%, до 15673,6 пункта.
На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается положительная динамика, чему способствовали рынки США. Внимание инвесторов сосредоточено на статданных по рынку труда, которые будут опубликованы позднее в пятницу.
Аналитики прогнозируют, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.