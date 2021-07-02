МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в пятницу в ожидании выхода статистики по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара растет в ожидании данных по рынку труда США

По состоянию на 14.26 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05% — до 34532 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 14580,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 – на 0,1%, до 4314,88 пункта.

Инвесторы ожидают публикации июньской статистики по рынку труда США, которая выйдет позднее в пятницу. Эксперты полагают, что безработица в стране в июне снизилась до 5,7% с уровня мая в 5,8%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 700 тысяч.

"Сегодня все будет зависеть от статистики по рынку труда. Относительно высокие стоимостные оценки, которые мы наблюдаем в некоторых сегментах рынка, были оправданы очень благоприятной денежно-кредитной политикой. Если данные будут лучше прогноза, продолжение такой политики будет поставлено под сомнение", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик J.P. Morgan Asset Management по глобальным рынкам Майк Белл (Michael Bell).