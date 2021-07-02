МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций по индексу Мосбиржи растет в пятницу на фоне роста западных площадок и торгуется недалеко от уровня исторического максимума, при этом РТС показывает незначительную динамику из-за ослабления рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.20 мск рос на 0,32% — до 3870,68 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 0,01%, до 1656,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 22 копейки, до 73,62 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 87,09 рубля.

Ведущие европейские площадки растут до 0,4%, фьючерсы на основные индексы США – до 0,22%. Фондовые биржи Европы растут вслед за рынками США

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,21%, до 75,68 доллара за баррель.

Цены на нефть понемногу корректируются вниз в ожидание результатов затянувшейся встречи ОПЕК+, отмечает Игорь Додонов из "ГК "Финам".

"Вместе с тем риски со стороны спроса (на нефть – ред.) по-прежнему сохраняются из-за быстрого распространения нового дельта-штамма коронавируса в странах Азии и Латинской Америка, и в результате чего в ряде государств были ужесточены ограничительные меры. Пока что карантинные ограничения носят локальный характер, однако с учетом высокой вирулентности данного штамма нельзя исключать введения более масштабных локдаунов", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – префы "Мечела" (1,89%), акции ТМК (1,46%), "ВСМПО-Ависма" (1,36%), НМТП (1,3%), "Эн+ Групп" (1,21%), а также расписки TCS (1,09%) и акции Polymetal (1,02%).

В лидерах снижения – акции ТГК-1 (-7,31%), "Мосэнерго" (-5,71%), "Совкомфлота" (-4,19%), "Фосагро" (-2,15%), "Лукойла" (-1,9%), а также акции "Русала" (-1,03%), "Роснефти" (-0,82%) и обыкновенные акции "Селигдара" (-0,74%).

Сегодня день отсечки по дивидендам "Лукойла", "Совкомфлота" и "Фосагро", — напоминает Андрей Кузнецов из "Сбербанк КИБ". Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже в Лондоне

"Акции ТГК-1, "Фосагро" и "Мосэнерго" снижаются, хотя сегодня они еще торгуются с дивидендами. Вчерашнее заявление руководства "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) о том, что компания не планирует менять дивидендную политику своих дочерних организаций, возможно, было воспринято игроками рынка как сигнал для фиксации прибыли", — полагает Александр Осин из "Фридом Финанас".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во второй половине дня преобладают шансы снижения котировок российских активов, считает Осин. "Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3830–3890 пунктов", — добавляет он.

Ближайшее поддержка у индекса Мосбиржи находится на вчерашнем минимуме 3843 пунктов, у индекса РТС — на двухнедельном минимуме 1632 пунктов, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Учитывая нашу относительную слабость, а также фактор пятницы, дальнейшее ухудшение внешнего фона способно привести к пробою этих поддержек уже до конца дня, полагает он.