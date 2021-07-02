МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День независимости / Independence Day — выходной день на биржах    
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг (июнь) 46,5  
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май) -8,6% -5,0%
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0,1% 0,1%
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь) 55,1  
4:45 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь) 52,9  
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 59,4  
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 53,1 52,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 57,4 56,6
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 52,8 58,1
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 57,1 56,9
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 55,2 55,1
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июнь) 62,9 62
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) 62,9 61,8
16:30 CAD Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) 57,5  
  RUB ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 24.06.2021) 192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019 46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020
  RUB Мосэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 23.06.2021) 0,12075 — див-д 2019 0,17945 — див-д 2020
  RUB ТГК-1 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 18.06.2021) 0,001036523 — див-д 2019 0,001070552 — див-д 2020
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2021 (ВОСА — 22.06.2021) 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020 105 (1кв2021) — див-д 2021