События в сфере бизнеса и макроэкономики 5 июля
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 5 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День независимости / Independence Day — выходной день на биржах
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (июнь)
|46,5
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-8,6%
|-5,0%
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0,1%
|0,1%
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июнь)
|55,1
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июнь)
|52,9
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|59,4
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|53,1
|52,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|57,4
|56,6
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|52,8
|58,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|57,1
|56,9
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|55,2
|55,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июнь)
|62,9
|62
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь)
|62,9
|61,8
|16:30
|CAD
|Канада — Обзор экономической конъюнктуры Банка Канады /BoC/
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь)
|57,5
|RUB
|ЛУКОЙЛ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 (ГОСА — 24.06.2021)
|192 (9м2019) + 350 (фин) — див-д 2019
|46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020
|RUB
|Мосэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 23.06.2021)
|0,12075 — див-д 2019
|0,17945 — див-д 2020
|RUB
|ТГК-1 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 18.06.2021)
|0,001036523 — див-д 2019
|0,001070552 — див-д 2020
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для выплаты див-дов 1кв2021 (ВОСА — 22.06.2021)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|105 (1кв2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210702/834098287.html