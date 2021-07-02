МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США умеренно растут в пятницу после публикации неоднозначной статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Безработица в США в июне неожиданно выросла до 5,9%

По состоянию на 17.04 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1% — до 34668,18 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 14575,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4333,3 пункта.

Индекс S&P 500 растет седьмую торговую сессию подряд, ежедневно обновляя исторический рекорд. Это самый продолжительный непрерывный рост для индекса с августа 2020 года. Индекс DJIA растет четвертую торговую сессию подряд, а NASDAQ — лишь вторую.

Главным событием пятницы для рынка стала публикация июньской статистики по рынку труда США, которая оказалась неоднозначной. Безработица в стране в июне неожиданно выросла до 5,9% с майских 5,8% (аналитики, напротив, ждали снижения до 5,7%). Вместе с тем число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч, тогда как ожидался рост лишь на 700 тысяч. Дефицит торгового баланса США в мае вырос на два миллиарда долларов

Таким образом, ожидания снижения безработицы не оправдались. Вместе с тем статистика поддержала уверенность инвесторов, что ФРС США при таких данных не будет торопиться с ужесточением монетарной политики.

"Сегодняшний отчет по занятости был в целом более сильным, но недостаточно сильным, чтобы ускорилась инфляция или ужесточились опасения", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик Thinkmarkets.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).

Акции Tesla дорожают на 1,35% после того, как компания сообщила об увеличении производства электромобилей во втором квартале в 2,5 раза в годовом выражении, а поставок – вдвое.

Акции Boeing дешевеют на 2,4% после новости о падении грузового Boeing 737 в Тихий океан возле Гавайских островов.