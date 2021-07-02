МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июне вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 81,5 триллиона рублей, сообщается на сайте торговой площадки. Мосбиржа ждет десятки IPO на своей площадке

Лучшую динамику продемонстрировали рынок акций (рост на 23,9%), срочный рынок (рост на 23,7%), денежный рынок (рост на 14,4%), валютный рынок (рост на 5,9%) и рынок драгметаллов (рост в 7,6 раза). Вместе с тем объем торгов на фондовом рынке в целом в июне снизился на 6,1% — до 3,865 триллиона рублей.

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 23,9% — до 2,279 триллиона рублей, а среднедневной объем — на 12,7%, составив 103,6 миллиарда рублей.

Но упал объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями — на 30,4%, до 1,586 триллиона рублей. Среднедневной объем сократился на 36,8 — до 72,1 миллиарда. В июне на фондовом рынке Московской биржи были размещены 87 облигационных займов на общую сумму 1,016 триллиона рублей, включая размещение однодневных облигаций на 229,4 миллиарда рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос в июне на 23,7% и составил 11,4 триллиона рублей, или 147,1 миллиона контрактов. Среднедневной объем торгов составил 517,7 миллиарда рублей.

"Объем торгов на валютном рынке вырос на 5,9% и составил 26,5 триллиона рублей (25,0 триллиона рублей в июне 2020 года)… Объем торгов на денежном рынке увеличился на 14,4%, до 39,1 триллиона рублей (34,2 триллиона рублей в июне 2020 года), среднедневной объем операций составил 1 777,4 миллиарда рублей (1 709,2 миллиарда рублей в июне 2020 года)", — говорится в сообщении.