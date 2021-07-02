МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером на снижении курса доллара и доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.54 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,37%, или на 6,55 доллара — до 1783,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 1,75% — до 26,532 доллара за унцию.

Поддержку росту стоимости золота оказывает снижение курса доллара и доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится более выгодным для инвесторов.

Курс доллара ослаб после публикации данных по рынку труда в США, вместе с тем снизилась и доходность казначейских облигаций. Безработица в июне неожиданно выросла до 5,9% с уровня мая в 5,8%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч при прогнозе роста лишь на 700 тысяч. На этом фоне стоимость золота подскочила, приблизившись к отметке в 1800 долларов за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,19%, до 92,42 пункта. Доходность десятилетних US Treasuries снижается до 1,442% с уровня предыдущего закрытия в 1,48%.