МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу умеренно вырос по основным индексам на позитивном внешнем фоне и стабилизации рубля к доллару, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,18% — до 3865,42 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1659,72 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи прибавил 0,9%. При этом в четверг индекс обновил исторический максимум, поднявшись до 3879,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.55 мск снижался на 10 копеек — до 73,3 рубля, курс евро – на 17 копеек, до 86,85 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,21% — до 76 долларов за баррель.