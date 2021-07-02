МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы в основном небольшим коррекционным снижением, свидетельствуют данные торгов. Акции российских компаний выросли на укреплении рубля

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,3%, до 7123,27 пункта, французский CAC 40 — на 0,02%, до 6552,86 пункта, немецкий DAX — вырос на 0,3%, до 15650,09 пункта.

В пятницу инвесторы обратили внимание на данные по рынку труда в США, которые поддержали оптимистичные настроения относительно улучшения экономической активности.

"Данные о занятости за июнь свидетельствуют о продолжающемся экономическом росте…", — отметили аналитики Evercore ISI, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

При этом европейские индексы на этом фоне выросли незначительно, а ближе к окончанию торгов ушли в "красную зону", вероятно, в рамках коррекции. Накануне индексы закрылись ростом в пределах 1,3%. Определенные риски продолжает создавать ситуация с быстро распространяющимся штаммом коронавируса "дельта".