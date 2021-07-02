МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 2,47%, до 7,66 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,13%, до 224,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,06%, до 93,2 доллара, "Газпрома" — на 0,73%, до 7,75 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,66%, до 30,55 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 1,91%, до 34,18 доллара, НЛМК — на 0,58%, до 31,26 доллара. Цена бумаг "Северстали" выросла на 0,56%, до 21,46 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 0,46%, до 1,31 доллара, Сбербанка — выросла на 0,45%, до 16,73 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,42%, до 87,3 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 0,94%, до 8,61 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,83%, до 14,3 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,15%, до 3,35 доллара.