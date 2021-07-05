МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Золото, как инвестиционный актив, не приносит процентного дохода, и поэтому чем ниже реальные процентные ставки, тем выше и цена на золото. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он отметил, что во втором квартале спотовая цена на золото выросла на 4%, до 1770 долларов за тройскую унцию. Поддержку рынку драгоценных металлов, по его мнению, оказало умеренное ослабление доллара — индекс DXY за квартал снизился на 1%, а также падение реальных доходностей гособлигаций США. Ставка по 10-летним госбондам в США упала на 27 б.п., до 1,47%, при этом индекс потребительских цен в США в мае поднялся до максимальных с 2008 года 5% г/г. Золото дорожает на ослаблении курса доллара

"В третьем квартале ожидаем, что золото будет торговаться в диапазоне 1650-1850 долларов за унцию. Полагаем, что давление на золото окажут рост рыночных ставок, высокий спрос на рисковые активы по мере открытия ведущих экономик, а также ожидания сокращения монетарных стимулов со стороны ключевых Центробанков", — сказал Васильев.

Он подчеркнул, что золото имеет высокую обратную корреляцию с реальными доходностями длинных гособлигаций США и долларом. Золото, как инвестиционный актив, не приносит процентного дохода. Поэтому чем ниже реальные процентные ставки, тем выше цена на золото, и наоборот. Так своего исторического максимума золото достигло в августе 2020 года на уровне 2063 долларов. Одновременно доходность 10-летних гособлигаций США достигла своего исторического минимума в 0,5%. С тех пор рыночные ставки стали расти, а цена на золото снижаться.

Васильев добавил, что "сигналы более быстрого ужесточения монетарной политики ФРС заложили фундамент для более крепкого курса доллара в ближайшие месяцы, что является негативом для золота. Полагаем, что в третьем квартале индекс доллара DXY может прибавить 2-3% и подняться до 94-95. В свою очередь, доходность 10-летних гособлигаций США в третьем квартале может прибавить 20-30 б.п. и вырасти до 1,65-1,75%".