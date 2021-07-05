МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершал прошлую неделю в районе исторических максимумов. Инициатива остается на стороне покупателей, однако движение наверх происходит достаточно медленно. Внешний фон при этом остается благоприятным для нашего рынка.

В США индекс S&P 500 в пятницу в 44 раз в этом году обновил рекордные отметки. Доходность американских гособлигаций постепенно снижается. Глобальный индекс MCSI ACWI также находится на исторических максимумах. Сырьевой Bloomberg Commodity Index — около максимумов с 2015 года.

Пара USD/RUB при этом не спешит снижаться. Курс остается выше 73, что позитивно для акций экспортеров. Это касается нефтегазового сектора, металлургов, химиков.

По индексу Мосбиржи в качестве зоны сопротивления выступает район 3875-3890 п. Если он будет пройден, то следующие ориентиры придется смещать в сторону круглой отметки в 4000 п.

Что касается медвежьих сценариев, то они пока не на повестке. О движении в сторону нижней границы растущего тренда (3670 п.) можно будет рассуждать при спуске под зону 3765-3775 п. Без ухудшения внешнего фона сегодня такой спуск маловероятен. Кроме того, в США выходной, а значит активность на глобальных фондовых площадках будет пониженной.

Страны нефтяного картеля сегодня планируют продолжить обсуждение перспектив дальнейшего увеличения добычи. Переговоры растянулись из-за позиции ОАЭ, которые хотят пересмотреть первоначальный уровень базовой добычи, установленный для этой страны. По сути они таким образом хотят увеличить свою долю в будущем объеме повышении производства ОПЕК+. При этом СМИ указывают на то, что ОАЭ пока выступают против продления сделки до конца 2022 г. Сейчас ее завершение планируется с апреля следующего года.

В пятницу фьючерсы Brent завершали торги выше уровня 76 долларов. С начала года котировки выросли уже на 45%.

В базовом сценарии картель договорится повысить добычу на 2 млн б/с в период август-декабрь, то есть по +0,4 млн б/с каждый месяц.

Эксперты крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol ожидают, что рост цен на нефть при этом все равно продолжится, исходя из предположения, что любое увеличение добычи ОПЕК + не успеет за ростом спроса. То есть рынок будет находиться в состоянии дефицита. Учитывая неэластичность спроса на нефть, любая нехватка предложения способна вызывать несоразмерные отклонения.

Для акций российских нефтяников сложившаяся ситуация крайне благоприятна. Новые рекорды по индексу Мосбиржи как раз главным образом обеспечены ростом тяжеловесных акций сектора. Положительный взгляд сохраняется по Лукойлу, Роснефти, Газпрому. Стоимость барреля нефти Brent в рублях остается на 35% выше среднего значения за последние 12 месяцев.

В ФОКУСЕ

∙ В США сегодня национальный выходной по случаю Дня независимости (перенесен с 4 июля). Торги акциями на NASDAQ и NYSE проводиться не будут. На CME фьючерсы на индексы и нефть будут торговаться до 20:00 МСК. В России на Санкт-Петербургской бирже не проводятся торги и расчеты ценными бумагами эмитентов с листингом в США.

∙ Сегодня последний день перед закрытием дивидендного реестра в привилегированных акциях Саратовского НПЗ. Это консервативная инвестиционная история, которая полностью основана на ставке именно на относительно высокиt дивиденды.

∙ На этой неделе будет масса других дивидендных отсечек. Среди крупных компаний закрытие реестра пройдет по бумагам МТС (вторник), Детский мир, Татнефть, Самолет, РусГидро (среда), Ростелеком, НМТП, НКХП (четверг), Мечел, Лензолото (пятница). Однако их влияние на индекс Мосбиржи будет всего лишь на уровне —0,25%. Более значительное давление дивидендных гэпов ожидается на следующей неделе.

∙ В пятницу продолжился отскок в драгметаллах. Золото в моменте поднималось выше 1790 долларов. При закреплении выше 1800 долларов возможно развитие более существенного отскока в акциях Полюса и Полиметалла.

∙ М.Видео (+1,1%). В компании прокомментировали санкции в отношении Михаила Гуцериева. В пресс-релизе ритейлера отмечается, что санкции не затрагивают М.Видео и ее дочерние компании, что подтверждают заключения от нескольких ведущих мировых юридических фирм. Они основываются на критериях определения "контролирующего лица" и "лица, владеющего активом". Группа М.Видео-Эльдорадо продолжает сотрудничество и договорную работу со всеми действующими поставщиками товаров, сервисов и услуг.

Риски санкций в отношении компании изначально выглядели сомнительными, но настроения инвесторов все равно были негативными. Сейчас комментарии М.Видео со ссылкой на юридические заключения могут снизить градус неопределенности. Сохраняем положительный долгосрочный взгляд по бумагам.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,15%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится в районе 76 долларов.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия пятницы.