МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.35 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,23% — до 7,64 доллара, "Новатэка" — на 0,27%, до 224,3 доллара, "Лукойла" — на 0,38%, до 92,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,32% — до 7,78 доллара, "Газпром нефти" — дешевели на 1,55%, до 30,07 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 0,1% — до 34,22 доллара, "Северстали" — снижались на 0,93%, до 21,26 доллара, НЛМК — на 0,51%, до 31,1 доллара. Биткоин к вечеру может преодолеть отметку в $35 тысяч, ожидает эксперт

Бумаги ВТБ дорожали на 0,84% — до 1,32 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,33%, до 16,68 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,31% — до 87,03 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 0,41% — до 8,57 доллара. Бумаги "Магнита" росли на 0,14% — до 14,32 доллара, "Ленты" — на 0,37%, до 3,34 доллара.