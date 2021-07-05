МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Объем торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже (СПБ) в июне вырос на 40,7% по сравнению с маем, до 37,53 миллиарда долларов, сообщила площадка.

"Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов (Т+) по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" на Санкт-Петербургской бирже по итогам июня составил 37,53 миллиарда долларов, что на 40,7% больше, чем в мае (26,67 миллиарда). Среднедневной объем торгов при этом увеличился на 27,9% до 1,71 миллиарда долларов. Участниками торгов в режиме основных торгов в июне было заключено 33,59 миллиона сделок (в среднем в день заключалось 1,53 миллиона сделок)", — говорится в сообщении.

Количество активных счетов инвесторов в июне увеличилось на 11,3% и составило 861,77 тысячи. Количество счетов с позициями по ценным бумагам увеличилось по сравнению с маем на 5,5%, составив 1,21 миллиона, сообщает СПБ.

По состоянию на 30 июня на Санкт-Петербургской бирже было зарегистрировано 12,2 миллиона клиентских счетов, допущенных к торгам, что на 6,2% больше, чем месяцем ранее. Число уникальных клиентов выросло за месяц на 5,6% — до 8,30 миллиона.

Сделки в июне заключались с 1554 акциями и депозитарными расписками иностранных эмитентов, а также с 32 еврооблигациями. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов по группе инструментов "еврооблигации" по итогам июня составил 3,9 миллиона долларов. Биржи Европы торгуются разнонаправленно после статистики по еврозоне

Лидерами по объему торгов в режиме основных торгов по группе инструментов "иностранные ценные бумаги" стали акции и депозитарные расписки следующих эмитентов: Virgin Galactic (24,28% от общего объема торгов в июне), Tesla (5,32%), TAL Education (3,6%), VipShop (2,53%), Apple (2,24%), ContextLogic (2,23%), Alibaba (2,11%), Clover Health Investments (1,93%), Moderna (1,72%), Biogen (1,56%).

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в России биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.