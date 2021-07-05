МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник умеренно растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне, следует из данных торгов и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.51 мск рос на 0,23%, до 3874,12 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1664,37 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 10 копеек, до 73,34 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 87,07 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent перешел к росту и поднимается на 0,41%, до 76,48 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Абрау-Дюрсо" обновили максимум более чем за месяц, подскочив на 7,8% — до 215 рублей – максимума с 25 мая на фоне принятия поправок в закон о госрегулировании оборота алкоголя.

К текущему моменту акции "Абрау-Дюрсо" росли на 6,27% — до 212 рублей. Впрочем, эти ценные бумаги низколиквидны – оборот торгов ими составляет к текущему моменту около 32,28 миллиона рублей.

В минувшую пятницу были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только в отношении отечественной продукции, произведенной на территории России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино".

Реакция рынка, разумеется, обусловлена новым законом, в связи с которым Moet Hennessy должен изменить маркировку с "шампанских вин" на "игристое вино", отмечает Артемий Шамшуков из ФГ "Финам". На его взгляд, она была несколько преувеличенной.

"Представляется, что смена маркировки французским производителем не должна существенным образом повлиять на качество его продукции. Что касается количества, то, согласно заявлениям компании, она возобновит свои поставки на российский рынок. Учитывая низкую ликвидность акций "Абрау-Дюрсо", вероятна повышенная волатильность в ближайшие дни", — говорит аналитик.

Но, несмотря на гипертрофированную реакцию, у эксперта умеренно-положительные среднесрочные ожидания касательно данной компании. Главными факторами роста в этом году можно назвать: расцвет внутреннего туризма в связи с ограничениями по перемещениям за рубеж, восстановление экономики, а также повышенный спрос на вина. В связи с этим рост выручки "Абрау-Дюрсо" по итогам 2021 года может превысить 10% и достичь 9,6 миллиарда рублей, полагает он.

"Дополнительным фактором роста сегодня является принятое 1 июля решение утвердить дивиденды за 2020 год. Размер дивидендов составит 2,86 рубля на акцию, что в сумме составляет 280,28 миллиона рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 12 июля 2021 года", — добавляет аналитик.

Также в лидерах роста – акции "Распадской" (7,6%), "Мать и дитя" (5,92%), ТМК (4,23%), "Эн+ Групп" (2,41%), "М.Видео" (2,04%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,85%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (1,85%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,7%).

"Резким ростом на природный газ сегодня (+1,22%) обусловлен идентичный по размеру скачок котировок "Газпрома" (+1,1%). Стоимость природного газа находится на самом высоком уровне с конца 2018 года", — также указывает Шамшуков.

"Хуже рынка сегодня выглядят "Северсталь" (-1,44%) и ММК (-1,08%). Мы связываем снижение котировок металлургов с тем, что ФАС перенесла на 6 и 8 июля запланированные на 30 июня разбирательства, связанные с обвинением в монопольном завышении цены на горячекатаный прокат. Причину переноса заседаний в ФАС не пояснили, что, возможно, вызывает беспокойство инвесторов", — говорит Александр Осин из "Фридом Финанс".

Также в лидерах падения – акции "Алросы" (-1,13%), НЛМК (-1,07%), "Газпром нефти" (-0,93%) и акции Polymetal (-0,79%).

ПРОГНОЗЫ

Аналитики Альфа-банка ожидают, что сегодня динамика российского рынка акций будет сдержанной. Объемы торгов, вероятно, будут небольшими, так как рынки США сегодня закрыты по случаю Дня независимости (4 июля), добавляют они. Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от коронавируса

"Позитивная динамика на нефтяном рынке дает основания прогнозировать продолжение роста на отечественных фондовых площадках до конца текущих торгов. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3830–3900 пунктов", — прогнозирует Осин из "Фридом Финанс".

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 3880 пунктов, у индекса РТС — на недельном максимуме 1676 пунктов, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Если мировые рынки и нефтяные цены перейдут к устойчивому росту, мы можем уже в ближайшие сессии преодолеть эти технические препятствия, добавляет он.