МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник умеренно снижается в парах с долларом и евро, не находя сильных драйверов для роста, впрочем от большего снижения российскую валюту удерживает дорогая нефть, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Над нефтяным рынком нависла угроза ценовой войны

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.59 мск понедельника рос на 23 копейки — до 73,47 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 87,16 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,14% — до 76,28 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В утренние часы пара доллар-рубль предпринимала попытки подняться выше 73,4 рубля (против закрытия в пятницу на уровне 73,24 рубля), однако в дальнейшем скорректировалась в район 73,25-73,3 рубля, указывает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

"Необходимо отметить, что сообщение Минфина об увеличении объема покупок валюты на период с 7 июля по 5 августа не оказало никакого влияния на ход торгов. Ведомство увеличит объем дневных покупок почти на 30% – до 13,5 миллиарда рублей в день, что станет максимальным дневным объемом с момента, когда Минфин возобновил покупку валюты во второй половине января 2021 года", — отмечает он.

Общая активность на глобальных рынках — сдержанная, ввиду закрытия торговых площадок в США в понедельник, констатирует аналитик.

Основные опасения глобальных инвесторов связаны с распространением нового штамма коронавируса "дельта", например, в Португалии по всей стране был введен комендантский час, отмечает Артемий Шамшуков из "Финама". Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, "Дельта" станет доминантным штаммом в Европе уже к августу, добавляет он.

Рубль в большей степени является заложником темпов вакцинации и снижения заболеваемости не в страновом, а в глобальном масштабе, отмечает Антон Затолокин из "Открытие Брокер". Возможность людей свободно путешествовать, восстановление занятости во всех экономиках обеспечивают рост спроса на энергоносители, от цен на которые зависит и экспортная выручка российских нефтегазовых компаний, наполнение госбюджета, поясняет он.

Вторым важнейшим фактором в этом вопросе также является дисциплина с точки зрения предложения крупнейших производителей на нефтяном рынке, состоятельность сделки ОПЕК+, добавляет эксперт.

Рост заболеваемости в Европе или крупных азиатских экономиках может ухудшить конъюнктуру для рубля, не позволив ему выйти из диапазона 73-77 рублей за доллар к более низким значениям, полагает аналитик. Эксперты увидели опасность в высоком спросе на газ

ПРОГНОЗЫ

В целом для рубля фактором поддержки остаются цены на нефть, указывает Кравченко из "Велес Капитала".

"В частности, стоимость марки Brent сохраняет позиции выше 76 долларов за баррель, что является максимальным уровнем с октября 2018 года. В то же время периодически беспокойство на локальном рынке усиливают негативные новости геополитического характера. В частности, учебные маневры (НАТО — ред.) в Черном море в настоящее время явно не добавляют инвесторам аппетита к рублю", — добавляет он.

"Сегодня мы будем следить за ходом заседания ОПЕК+, которое было перенесено на понедельник из-за сохранения разногласий альянса с ОАЭ по параметрам квоты страны в общем объеме наращивания добычи. Если не удастся договориться о повышении добычи нефти с августа, это способно ускорить рост нефтяных цен", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Если мировые рынки и нефтяные цены усилят восходящую динамику, доллар может проверить на прочность уровень 73 рубля, а евро — 86,7 рубля, считает аналитик.