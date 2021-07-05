МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май) 0,1% -3,7%
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май) 13% 10,9%
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июль) 0,1% 0,1%
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май) -0,2% 1,3%
9:00 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи    
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июнь) 44,5  
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь) 64,2 63,5
12:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль) -9,1 5
12:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль) 79,8 75,4
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май) -3,1% 4,1%
12:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль) 81,3  
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь) 63,9 63,9
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь) 64,8  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь) 55,3  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь) 64 63,5
Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
  Ничего не запланировано    