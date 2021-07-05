МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рост объема дивидендных выплат российскими компаниями и концентрация их во времени усилят волатильность курса рубля в летние месяцы, полагает старший экономист инвестбана "Синара" Сергей Коныгин. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

"На июнь-август приходится летний сезон дивидендных выплат. Российские компании собираются направить на эти цели 1,8 триллиона рублей (около 25,3 миллиарда долларов – рост на 22% в годовом исчислении). В текущем году летний сезон дивидендных выплат будет более концентрированным, чем в прошлом году, когда дивидендные выплаты госбанков были перенесены на осень. Экспортеры будут конвертировать выручку в рубли. Они продадут на валютном рынке 15,7 миллиарда долларов, что усилит волатильность курса рубля", — говорится в обзоре эксперта.

Компании-экспортеры обычно продают валютную выручку под дивиденды до даты закрытия реестра на выплату дивидендов, некоторые акционеры при этом конвертируют полученные дивиденды в твердую валюту, и период конверсии длится до 18 дней, считая от даты закрытия реестра, рассуждает Коныгин. Такая двухэтапная схема вызывает на валютном рынке повышенную волатильность, т.к. объем дивидендных платежей весьма существенный, поясняет он.

Кроме того, на курс окажут влияние покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. В июле на эти цели будет выделено более 300 миллиардов рублей, в августе — 250 миллиардов, оценивает эксперт.

"В неделю, когда производится уплата налогов (с 26–30 июля), экспортеры продадут почти 9 миллиардов долларов для уплаты НДПИ и налога на добавленный доход, что превышает объем покупки экспортерами иностранной валюты на выплату дивидендов. Масштабы продажи валюты уменьшатся в августе — не уплачивается НДД – и составят 6 миллиардов долларов. Данные потоки могут обеспечить курсу рубля серьезную поддержку на "налоговой неделе", — считает Коныгин.

Подытоживая свои оценки и учитывая все денежные потоки, эксперт выделяет периоды, когда рубль попадет под давление из-за выплат дивидендов держателям депозитарных расписок — с 15 по 22 июля и с 31 июля по 7 августа. Поддержка валюте РФ придет 7 по 14 июля и с 24 по 31 августа, на которые придутся продажа экспортерами иностранной валюты для выплаты дивидендов резидентам и пик налоговых платежей, резюмирует Коныгин.