МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара слабо растет к евро и опускается к иене в понедельник вечером на фоне слабых торгов из-за выходного дня в США, не дает заметной поддержки евро сильная внутренняя статистика, свидетельствуют данные торгов.

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По состоянию на 17.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,1861 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1864 доллара. Курс доллара к иене опускался до 110,94 иены с уровня предыдущего закрытия в 111,04 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,08%, до 92,3 пункта.

Объем торгов в понедельник снижен, поскольку в США торги не проводятся в связи с выходным днем по случаю Дня Независимости.

Не дала заметной поддержки евро сильная внутренняя статистика. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос сильнее ожиданий: до 59,5 пункта с 57,1 пункта в мае, прогноз составлял 59,2 пункта. Показатель июня стал рекордным с июня 2006 года.

На текущей неделе также ожидается выход протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ будет обнародован в среду, 7 июля. Заседание Федрезерва прошло 15-16 июня, по итогам встречи ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор отметил, что ожидает сохранение ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличение в 2023 году.