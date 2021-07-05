МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа изменила название на "СПБ Биржа" в связи с ребрендингом, говорится в сообщении торговой площадки. Торги иностранными бумагами на Санкт-Петербургской бирже выросли на 41%

"Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" сообщает об изменении наименования…. Полное фирменное наименование на русском языке: публичное акционерное общество "СПБ Биржа"; сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО "СПБ Биржа". Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint-Stock Company "SPB Exchange". Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC "SPB Exchange", — указывается в сообщении.

Иные реквизиты общества не изменились, отмечается там же.

"Изменение наименования — первый практический шаг, связанный с ребрендингом, который мы рассчитываем завершить в 2021 году. При ренейминге нам было важно, чтобы новое наименование "СПБ Биржа" (SPB Exchange), с одной стороны, являлось преемственным по отношению к историческому — "Санкт-Петербургская биржа", действовавшему более 25 лет, а с другой стороны, придало новый импульс развития за счет более современного и лаконичного звучания, которое естественно вписывается в digital-среду", — прокомментировал директор по маркетингу "СПБ Биржи" Михаил Иванов

ПАО "СПБ Биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В обращении на организованных торгах ПАО "СПБ Биржа" находятся 1652 ценные бумаги иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов ценными бумагами иностранных эмитентов в июне 2021 года составил 37,53 миллиарда долларов. Количество активных счетов клиентов составляет 861,77 тысячи. Группа "СПБ Биржи" включает дочерние операционные компании: НКО-ЦК "Клиринговый центр МФБ" (АО) и ПАО "Бест Эффортс Банк".