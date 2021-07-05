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https://1prime.ru/Financial_market/20210705/834117980.html
Российский рынок акций закрылся историческим максимумом на выросшей нефти
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Российский рынок акций повысился в понедельник по основным биржевым индексам, завершив день новым историческим максимумом по индексу Мосбиржи на фоне подорожавшей нефти, следует... ПРАЙМ, 05.07.2021
ртс, мосбиржа, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в понедельник по основным биржевым индексам, завершив день новым историческим максимумом по индексу Мосбиржи на фоне подорожавшей нефти, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,44% — до очередного исторического максимума в 3882,59 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,29% до 1664,55 пункта.
Нефть Brent дорожает на 1% — до 76,9 доллара за баррель сорта Brent, ранее в понедельник в очередной раз обновив максимум с октября 2018 года, поднявшись до 76,95 доллара.