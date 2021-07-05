МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился в понедельник по основным биржевым индексам, завершив день новым историческим максимумом по индексу Мосбиржи на фоне подорожавшей нефти, следует из данных торгов. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,44% — до очередного исторического максимума в 3882,59 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,29% до 1664,55 пункта.

Нефть Brent дорожает на 1% — до 76,9 доллара за баррель сорта Brent, ранее в понедельник в очередной раз обновив максимум с октября 2018 года, поднявшись до 76,95 доллара.