МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся историческим максимумом на выросшей нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,34%, до 7,63 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,16%, до 227,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,45%, до 92,78 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,75%, до 7,81 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 1,64%, до 30,05 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 0,97%, до 33,85 доллара, НЛМК — на 1,09%, до 30,92 доллара. Цена бумаг "Северстали" снизилась на 1,58%, до 21,12 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 3,52%, до 1,35 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,15%, до 16,7 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,29%, до 89,3 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,05%, до 8,7 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,59%, до 14,21 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,6%, до 3,33 доллара.