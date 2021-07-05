Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном снижением
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,34%, до 7,63 доллара, "Новатэка" — выросла на 1,16%, до 227,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,45%, до 92,78 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,75%, до 7,81 доллара, а "Газпром нефти" — подешевели на 1,64%, до 30,05 доллара.
Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 0,97%, до 33,85 доллара, НЛМК — на 1,09%, до 30,92 доллара. Цена бумаг "Северстали" снизилась на 1,58%, до 21,12 доллара.
Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 3,52%, до 1,35 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 0,15%, до 16,7 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,29%, до 89,3 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 1,05%, до 8,7 доллара, "Магнита" — уменьшилась на 0,59%, до 14,21 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,6%, до 3,33 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210705/834118258.html