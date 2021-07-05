МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись ростом, поддержало рынки удорожание нефти и сильная макростатистика, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся историческим максимумом на выросшей нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,58%, до 7164,91 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 6567,54 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 15661,97 пункта.

Трейдеры отреагировали на сильную статистику по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в июне вырос сильнее ожиданий: до 59,5 пункта вместо ожидаемых 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае. Показатель стал рекордным с июня 2006 года.

В понедельник ОПЕК+ отменил свою очередную встречу и пока не определился с новой датой переговоров. Цены на нефть показывали рост в пределах 1%, при этом после закрытия бирж темп ускорился до 1,3-1,5%. Подорожали акции энергетических компаний региона. Бумаги BP стали дороже на 0,9%, Royal Dutch Shell — на 1,2%, Eni — на 0,6%.

Акции британской WM Morrison Supermarkets выросли в цене по итогам торгов на 11,6%. Ранее компания сообщила, что достигла соглашения с группой инвесторов во главе с Fortress Investment Group о покупке сети супермаркетов за 6,3 миллиарда фунтов стерлингов (8,7 миллиарда долларов).