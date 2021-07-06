МОСКВА, 6 июл ПРАЙМ. Рубль подрастает к доллару и перешел к символическому укреплению против евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск вторника снижается на 7 копеек — до 73,39 рубля, курс евро – на 2 копейки, до 87,14 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,41% — до 77,48 доллара за баррель.

На старте торгов рубль рос на 3 копейки к доллару и снижался на 8 копеек к евро.