2021-07-06T07:27:07+03:00
2021-07-06T07:27:07+03:00
2021-07-06T07:27:07+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210706/834119009.html
Рубль слабо растет к доллару и символически укрепляется к евро
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль подрастает к доллару и перешел к символическому укреплению против евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск... ПРАЙМ, 06.07.2021
рубль, новости, рынки
https://1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83407/37/834073708.jpg
https://1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83407/37/834073707.jpg
https://1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83407/36/834073693.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл ПРАЙМ. Рубль подрастает к доллару и перешел к символическому укреплению против евро после старта торгов, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.06 мск вторника снижается на 7 копеек — до 73,39 рубля, курс евро – на 2 копейки, до 87,14 рубля.
Августовский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,41% — до 77,48 доллара за баррель.
На старте торгов рубль рос на 3 копейки к доллару и снижался на 8 копеек к евро.