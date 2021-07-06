МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на опасениях за ситуацию с коронавирусом в регионе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,53% — до 3515,64 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,74%, до 2396,44 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,59%, до 27985 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,4% — до 3307,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,14% — до 7304,5 пункта. Японский Nikkei 225 рос на 0,33% — до 28691,5 пункта.

Трейдеры продолжают наблюдать за эпидемиологической обстановкой в мире. Новая волна беспокойства на рынках вызвана распространением варианта коронавируса "дельта". В частности, рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун (Yeap Jung Rong) считает, что в Азии пандемия остается серьезным риском, который может помешать восстановлению экономики некоторых стран региона.

"Это происходит из-за того, что темпы вакцинации в Азии заметно ниже, чем в других регионах. И это подводит к тому, что локдаун остается единственным способом замедлить распространение вируса", — сказал аналитик агентству Ассошиэйтед Пресс.

На этой неделе участники торгов также ждут публикации протокола заседания ФРС США. Инвесторы ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике. По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала возможность повышения ставки до 2023 года.