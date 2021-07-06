События в сфере бизнеса и макроэкономики 6 июля
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 6 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май)
|0,1%
|-2,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май)
|13%
|11,6% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июль)
|0,1%
|0,1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (май)
|1,2%
|-3,7% (факт)
|9:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июнь)
|44,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июнь)
|64,2
|63,5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (июль)
|-9,1
|5
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс экономических настроений ZEW (июль)
|79,8
|75,4
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-3,1%
|4,1%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (июль)
|81,3
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июнь)
|63,9
|63,9
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июнь)
|64,8
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июнь)
|55,3
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июнь)
|64
|63,5
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|Ничего не запланировано
https://1prime.ru/Financial_market/20210706/834120117.html