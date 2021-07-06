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https://1prime.ru/Financial_market/20210706/834120869.html
Российский рынок акций растет с утра
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МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Российский рынок акций растет в начале торгов вторника по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, обновляя исторический максимум чуть выше... ПРАЙМ, 06.07.2021
moex, торги, российский рынок акций, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Российский рынок акций растет в начале торгов вторника по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, обновляя исторический максимум чуть выше 3900 пунктов по индексу Мосбиржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск повышался на 0,6%, до 3904 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1679 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3904,81 пункта.
Стоимость нефти прибавляет 0,6%, до 77,6 доллара за баррель сорта Brent.