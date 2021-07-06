МОСКВА, 6 июл /ПРАЙМ/. Российский рынок акций растет в начале торгов вторника по основным биржевым индексам на фоне дорожающей нефти, обновляя исторический максимум чуть выше 3900 пунктов по индексу Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск повышался на 0,6%, до 3904 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1679 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Минутами ранее индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, поднявшись до 3904,81 пункта.

Стоимость нефти прибавляет 0,6%, до 77,6 доллара за баррель сорта Brent.