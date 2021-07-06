МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник преимущественно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.36 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,47% — до 7,74 доллара, "Новатэка" — на 1,45%, до 230,8 доллара, "Лукойла" — на 1,35%, до 94,03 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,9% — до 7,96 доллара, "Газпром нефти" — на 1%, до 30,35 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене 0,06% — до 33,83 доллара, "Северстали" — на 0,19%, до 21,08 доллара, НЛМК — на 0,48%, до 30,77 доллара. Российский рынок акций растет с утра

Бумаги ВТБ дорожали на 1,11% — до 1,37 доллара, Сбербанка — на 0,1%, до 16,72 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", повышалась на 2,82% — до 91,82 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,06% — до 8,7 доллара. Бумаги "Магнита" дорожали на 0,28% — до 14,26 доллара, "Ленты" — на 0,53%, до 3,35 доллара.