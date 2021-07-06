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https://1prime.ru/Financial_market/20210706/834121580.html
"Газпром" обогнал Сбербанк по рыночной капитализации
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"Газпром" обогнал Сбербанк по рыночной капитализации, которая у газового холдинга вплотную приблизилась к 7 триллионам рублей, снова став самой дорогой компанией в России,... ПРАЙМ, 06.07.2021
сбербанк, газпром, московская биржа, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Газпром" обогнал Сбербанк по рыночной капитализации, которая у газового холдинга вплотную приблизилась к 7 триллионам рублей, снова став самой дорогой компанией в России, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 10.55 мск капитализация "Газпрома" составляла 6,957 триллиона рублей, Сбербанка (с учетом обыкновенных и привилегированных акций) – около 6,880 триллиона.