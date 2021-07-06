МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Газпром" обогнал Сбербанк по рыночной капитализации, которая у газового холдинга вплотную приблизилась к 7 триллионам рублей, снова став самой дорогой компанией в России, свидетельствуют данные Московской биржи. Сбербанк сообщил о первом в 2021 году сокращении трат домохозяйств

К 10.55 мск капитализация "Газпрома" составляла 6,957 триллиона рублей, Сбербанка (с учетом обыкновенных и привилегированных акций) – около 6,880 триллиона.