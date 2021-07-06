МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Физические лица за год вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1 триллиона рублей, следует из сообщения торговой площадки.

"Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, за июнь выросло на 484 тысячи, превысив 12,7 миллиона. В июне сделки на бирже совершали более 1,9 миллиона человек. За последние 12 месяцев совокупный приток средств физлиц в акции, облигации, биржевые фонды на Мосбирже составил 1,1 триллиона рублей. В июне в акции российских компаний они вложили 29 миллиардов рублей. Наибольший приток был на неделе с 14 по 18 июня — 12 миллиардов. Совокупный приток за последние 12 месяцев составил 281 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 36%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 43%, на спот-рынке валюты – 12%, оценили на Мосбирже.

По итогам июня количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) превысило 4,1 миллиона. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 835,1 миллиарда рублей, в структуре оборота 85% – сделки с акциями, 8% – с облигациями, 6% – с биржевыми фондами.

По итогам июня в "Портфель частного инвестора" вошли акции "Газпрома" (21,6%), "Норникеля" (16,6%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (13% и 7,6% соответственно), "Сургутнефтегаза" (8,2%), акции "Аэрофлота" (7,7%), МТС (7,4%), "Магнита" (6,2%) "Лукойла" (5,9%), ВТБ (5,8%). В Совете Федерации выступили за ограничение ипотечного кредитования

Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли акции Alibaba (20,7%), Tesla (20,7%), Apple (14,2%), Baidu (10%), Boeing (6,9%), Intel (6%), Virgin Galactic (5,9%), Amazon (5,7%), Qualcomm (5,3%), Pfizer (4,6%).

"Портфель частного инвестора" составлен на основе сортировки позиций физлиц по 10 наиболее популярным акциям и рассчитана доля каждой из 10 бумаг в этом портфеле.