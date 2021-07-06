МОСКВА, 6 июл – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Несмотря на то, что доллар США за семь лет вырос к рублю более чем в два раза, это не единственная валюта, которая демонстрирует стабильность своей стоимости, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Если вы хотите заработать на валютных курсах быстро, то стоит присмотреться, например, к турецкой лире. Для долгосрочных вложений могут подойти британский фунт и швейцарский франк. Эксперт не ожидает доллар по 100 рублей, если не будет глобальных шоков

ИНВЕСТИЦИИ "В ДОЛГУЮ"

С начала 2000-х годов наилучшую динамику по отношению к доллару США продемонстрировали швейцарский франк, австралийский доллар, новозеландский доллар, китайский юань, канадский доллар, евро, шведская крона, а также ряд валют африканских стран, перечисляет аналитик ФГ "ФИНАМ" Анна Зайцева.

По мнению заместителя директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергея Макарова, как альтернативу доллару стоит рассматривать евро, ведь позиции этой валюты сейчас укрепляются.

"Министерство финансов РФ также видит евро в качестве основной замены доллара в Фонде национального благосостояния. Ранее доллар и евро занимали в структуре ФНБ равные позиции – по 35%. После перехода структура будет выглядеть по-другому — евро займет 40%, китайский юань – 30%, британские фунты и японские иены по 5%. Позиции евро, как мировой валюты, укрепляются, поэтому увеличить его объем в структуре ФНБ выглядит логичным и правильным", — объясняет эксперт свою позицию.

Для того, чтобы сохранить свои деньги от инфляции без лишнего риска Макаров советует присмотреться к японским иенам и британским фунтам. "Британская экономика – одна из самых устойчивых в мире, даже несмотря на последствия Brexit и, как следствие, падение фунта, эта ситуация вряд ли изменится в долгосрочной перспективе. Япония входит в число стран с самой низкой инфляцией", — говорит Макаров.

По словам Зайцевой, в качестве защиты от риска также традиционно используется швейцарский франк, и на долгосрочном горизонте он по-прежнему будут востребован со стороны инвесторов.

"Кроме того, неплохим советом будет присмотреться к валютам государств, экспортирующих ресурсы, учитывая рост цен на нефть, металлы, зерновые", — добавляет она.

При этом, если говорить об инвестировании в валюту на срок до пяти лет, оптимальной стратегией по мнению экспертов является использование принципа диверсификации.

Также при выборе валют для своего инвестиционного портфеля следует учитывать страновые риск-факторы. Это уровень госдолга и долговой нагрузки в частном и корпоративном секторах, состояние платежного баланса, санкционные риски, поясняет Зайцева.

ИНВЕСТИЦИИ С РИСКОМ

С заработком на валютных курсах в краткосрочной перспективе все намного сложнее. Дело в том, что одна из основных обязанностей центробанков заключается в обеспечении условий стабильности национальных валют. Это делает малоэффективным инвестирование в валюты по сравнению с другими активами.

"Краткосрочные спекулятивные сделки по этой же причине не имеют особого смысла", — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Однако под воздействием фундаментальных или новостных факторов, потоков капитала, многие валюты все-таки испытывают сильные колебания. В основном это или временное ослабление/укрепление валюты по отношению к более стабильным, или девальвация, вызванная серьезными финансово-экономическими дисбалансами в стране, добавляет он.

"Поэтому основная задача инвестора — избегать или хеджировать валютные риски, если он инвестирует в активы стран, у которых национальная валюта подвержена сильным колебаниям или склонна к периодическому обесцениванию. То есть доходность таких активов должна покрывать эти риски", — поясняет эксперт.

Случаи, когда какая-либо валюта длительное время дорожала по отношению к другим, достаточно редки, как пример — японская иена. Такая динамика обычно приводит к дефляции, что негативно сказывается на экономике страны, приводя к замедлению ее роста или даже стагнации. Эксперты рассказали о том, как вырос доллар к рублю за последние 29 лет

Впрочем, если очень хочется рискнуть и попытаться заработать в течение года, можно присмотреться к турецкой лире. В Турции продолжается экономический кризис и ослабление национальной валюты, а позиция руководства страны в отношении экономической политики расходится с общепринятой экономической теорией.

"После резкого ужесточения ДКП со стороны ЦБ Турции президент Эрдоган весной этого года принял решение сменить главу регулятора, что вызвало резкое падение лиры, и на среднесрочном горизонте ее курс, вероятно, будет подвержен сильным колебаниям", — считает Зайцева.