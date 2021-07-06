МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь) 1,3% 1,2%
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) -1% 0,5%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июнь) 9,5%  
11:30 GBP Великобритания — Производительность труда (1кв2021) -0,7%  
12:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС    
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ 9,286 млн 9,31 млн
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь) 64,7  
21:00 USD США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -8,153 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 6% 6,3% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,7% 0,5% (прогноз)
  RUB Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за июнь 2021    
  RUB Магнит — СД (вопросы проведения ВОСА — дата, форма и повестка дня)    