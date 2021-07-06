События в сфере бизнеса и макроэкономики 7 июля
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 7 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь)
|1,3%
|1,2%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м)
|-1%
|0,5%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июнь)
|9,5%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (1кв2021)
|-0,7%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС
|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/
|9,286 млн
|9,31 млн
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (июнь)
|64,7
|21:00
|USD
|США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-8,153 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|6%
|6,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,7%
|0,5% (прогноз)
|RUB
|Сбербанк — финансовая отчетность по РСБУ за июнь 2021
|RUB
|Магнит — СД (вопросы проведения ВОСА — дата, форма и повестка дня)
https://1prime.ru/Financial_market/20210706/834126596.html