МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник в основном снижаются после выхода статистики и длинных выходных, рынки ожидают публикацию протокола ФРС, свидетельствуют данные торгов. Доллар "подрезали". Какие валюты стали выгоднее и надежнее

По состоянию на 17.14 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,6% — до 34579,28 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,16%, до 14662,4 пункта, при этом индекс после открытия обновил исторический рекорд до 14687 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 уменьшался на 0,26%, до 4340 пунктов.

Индексы США начали торги после длинных выходных, в понедельник торги не проводились в связи с выходным днем по случаю Дня Независимости.

Трейдеры обращают внимание на данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне сократился до 60,1% с 64% в мае, хотя ожидалось уменьшение до 63,5%.

Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за июнь снизился до 63,7 пункта против 68,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 63,9 пункта, PMI в сфере услуг опустился до 64,6 пункта против 70,4 пункта в мае, аналитики ожидали 64,8 пункта.

Инвесторы также ожидают публикацию протокола июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, 7 июля. Заседание регулятора состоялось 15-16 июня, и по итогам встречи ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор отметил, что ожидает сохранение ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличение в 2023 году.