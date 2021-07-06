МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к иене и поднимается к евро во вторник вечером, инвесторы оценивают статистику по США и Германии, свидетельствуют данные торгов. Доллар "подрезали". Какие валюты стали выгоднее и надежнее

По состоянию на 17.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,1825 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1861 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 110,63 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,96 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,26%, до 92,45 пункта.

Инвесторы оценивают данные макростатистики. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), в июле упал сильнее ожиданий — до 63,3 пункта при прогнозе в 75,2 пункта с 79,8 пункта в июне.

Статистика по деловой активности в сфере услуг в США оказалась хуже ожиданий рынков. Композитный индекс деловой активности (PMI) за июнь составил 63,7 пункта вместо 63,9 пункта, в мае показатель составлял 68,7 пункта. PMI в сфере услуг опустился до 64,6 пункта против 70,4 пункта в мае, аналитики ожидали 64,8 пункта.

По данным Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США в июне снизился сильнее ожиданий — до 60,1% при прогнозе в 63,5% с майских 64%.

Инвесторы также ожидают в среду публикацию протокола июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США. Заседание регулятора состоялось 15-16 июня, и по итогам встречи ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Трейдеры будут искать подсказки по поводу дальнейших планов регулятора относительно мер поддержки в свете ситуации с пандемией.