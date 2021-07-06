МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению, которое уже составляет 2-3%, на фоне роста опасений за судьбу сделки ОПЕК+, а стоимость марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК назвала факторы неопределенности для рынка нефти

По состоянию на 18.26 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,07% — до 74,79 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 2,08% — до 73,6 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов стоимость нефти марки WTI приблизилась к 77 долларам за баррель, что является максимумом с ноября 2014 года, а марка Brent накануне превысила 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Инвесторы оценивали встречу ОПЕК+, которая завершилась безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года.

Инвесторы сначала сконцентрировались на сообщениях о том, что квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях, то есть роста добычи не будет, однако теперь начинают нарастать опасения относительно того, что альянс так и не сможет прийти к соглашению. Аналитик Brownsville GTR Том Финлон (Tom Finlon), чье мнение приводит агентство Блумберг, полагает, что отсутствие единой позиции у ОПЕК+ может привести к появлению "медвежьих" новостей.

"Думаю, если у вас есть 23 нефтедобывающие страны, которые участвуют в соглашении, и это соглашение не продлено, а цена на нефть находится в районе 75 долларов, это явное приглашение к перепроизводству", — сказал аналитик.

Директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), чье мнение также приводит агентство, считает, что, если будут признаки того, что ОАЭ наращивает добычу, другие страны "попытаются опередить их".