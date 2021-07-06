МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером более чем на 1%, закрепляясь выше отметки в 1800 долларов за унцию на снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на неопределенности вокруг ОПЕК+

По состоянию на 18.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,19%, или на 21,05 доллара, — до 1804,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% — до 26,385 доллара за унцию.

Стоимость золота пытается закрепиться выше отметки в 1800 долларов за унцию, поддержку ей оказывает снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится более выгодным для инвесторов.

Доходность десятилетних US-Treasuries падает до 1,358% с уровня предыдущего закрытия в 1,432%.

В значительной степени на динамике стоимости золота может отразиться публикация протокола заседания ФРС США в среду. Инвесторы ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике. По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала возможность повышения ставки в 2023 году.