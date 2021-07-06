2021-07-06T18:38:17+03:00
2021-07-06T18:38:17+03:00
2021-07-06T18:38:17+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210706/834127623.html
Золото дорожает на снижении доходности гособлигаций США
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Стоимость золота растет во вторник вечером более чем на 1%, закрепляясь выше отметки в 1800 долларов за унцию на снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 06.07.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером более чем на 1%, закрепляясь выше отметки в 1800 долларов за унцию на снижении доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,19%, или на 21,05 доллара, — до 1804,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,45% — до 26,385 доллара за унцию.
Стоимость золота пытается закрепиться выше отметки в 1800 долларов за унцию, поддержку ей оказывает снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится более выгодным для инвесторов.
Доходность десятилетних US-Treasuries падает до 1,358% с уровня предыдущего закрытия в 1,432%.
В значительной степени на динамике стоимости золота может отразиться публикация протокола заседания ФРС США в среду. Инвесторы ожидают дополнительных комментариев регулятора по инфляции и денежно-кредитной политике. По итогам июньского заседания ФРС спрогнозировала возможность повышения ставки в 2023 году.