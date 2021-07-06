МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером ощутимо падает против доллара и евро, на фоне резкого провала на рынке нефти. Доллар "подрезали". Какие валюты стали выгоднее и надежнее

Конвертация дивидендов в валюту и общий уход глобальных инвесторов от риска поддерживают давление на российскую валюту.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск рос на 94 копейки до 74,4 рубля, курс евро — на 73 копейки, до 87,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ

Российская валюта, стабилизировавшаяся и даже пытавшаяся расти в первой половине дня, около 17.00 мск резко пошла вниз на фоне существенно возросших объемов на покупку валюты.

Сигнал поступил с рынка нефти, цена которой так же резко упала. При этом в начале дня она успела обновить максимум с октября 2018 года, подскочив до 77,83 доллара. Вечером сорт Brent падал уже на 3,1%, до 74,8 доллара. Впрочем, инвесторам есть, какую прибыль фиксировать. С 21 мая цена поднялась более чем на 12,5 доллара (19,5%).

Инвесторы сначала концентрировались на сообщениях о том, что квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях, то есть роста добычи не будет, однако теперь начинают нарастать опасения относительно того, что альянс так и не сможет прийти к соглашению по августу.

Основные западные биржевые индексы снижаются, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску. "Развивающиеся" валюты также под давлением против доллара, задавая тон курсу рубля.

Трейдеры обратили внимание на данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в июне сократился до 60,1% с 64% в мае, хотя ожидалось уменьшение до 63,5%.

Кроме того, композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за июнь снизился до 63,7 пункта против 68,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 63,9 пункта, PMI в сфере услуг опустился до 64,6 пункта против 70,4 пункта в мае, аналитики ожидали 64,8 пункта.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,9-1,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent. ОПЕК назвала факторы неопределенности для рынка нефти

ПРОГНОЗЫ

Давление на рубль пришло от заказов на покупку валюты от акционеров, получающих дивиденды от российских компаний, отмечает Сергей Суверов из УК "Арикапитал". Кроме того, он отмечает уход поддержки у рубля после завершения налогового периода июня и общий Risk-off на мировых рынках.

В середине недели важными для рисковых активов и валют развивающихся рынков будут общерыночные настроения, а они в свою очередь во многом будут зависеть от сигналов ФРС – завтра будет опубликован протокол июньского заседания регулятора, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Восстановление на американском рынке труда, судя по последним статданным, все еще видится неуверенным, а значит переход к резкому ужесточению взглядов ФРС на дальнейшие перспективы монетарной политики, по нашему мнению, пока маловероятен. По нашим оценкам, завтра доллар будет формироваться в пределах 73,7-74,7 рубля", — добавляет он.