МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник опустились после выхода неоднозначной статистики и общего ухода от рисков на рынках, а также на фоне падения нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся символическим ростом

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,89%, до 7100,88 пункта, французский CAC 40 — на 0,91%, до 6507,48 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 15511,38 пункта.

Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику по региону. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии, по данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW), в июле упал сильнее ожиданий — до 63,3 пункта вместо 75,2 пункта, месяцем ранее показатель составлял 79,8 пункта.

Вместе с этим розничные продажи еврозоны в мае выросли на 4,6% по сравнению с апрелем вместо ожидаемого увеличения на 4,4%.

В целом на мировых рынках наблюдается уход от риска: биржи Азии в основном опустились во вторник, индексы США показывают снижение, а более надежное золото растет в цене.

Сдержало европейские рынки и падение цен на нефть. К закрытию рынков региона нефтяные цены опускались на 2-3%, теперь падение ускорилось практически до 3-4%. В результате акции британской BP подешевели на 4,1%, французской TotalEnergies — на 2,1%, итальянской Eni — на 1,8%.