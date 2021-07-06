Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном снижением
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,52%, до 7,67 доллара, "Новатэка" — снизилась на 2,07%, до 222,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,91%, до 91,94 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,92%, до 7,88 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,33%, до 30,15 доллара.
Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 2,63%, до 32,96 доллара, НЛМК — на 3,1%, до 29,96 доллара. Цена бумаг "Северстали" снизилась на 2,65%, до 20,56 доллара.
Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 2,37%, до 1,32 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 2,33%, до 16,32 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,39%, до 90,54 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 3,68%, до 8,38 доллара, "Магнита" — на 0,25%, до 14,18 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,75%, до 3,31 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210706/834128187.html