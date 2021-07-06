МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся символическим ростом

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,52%, до 7,67 доллара, "Новатэка" — снизилась на 2,07%, до 222,8 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,91%, до 91,94 доллара, "Газпрома" — подорожали на 0,92%, до 7,88 доллара, а "Газпром нефти" — на 0,33%, до 30,15 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 2,63%, до 32,96 доллара, НЛМК — на 3,1%, до 29,96 доллара. Цена бумаг "Северстали" снизилась на 2,65%, до 20,56 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 2,37%, до 1,32 доллара, Сбербанка — уменьшилась на 2,33%, до 16,32 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,39%, до 90,54 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 3,68%, до 8,38 доллара, "Магнита" — на 0,25%, до 14,18 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,75%, до 3,31 доллара.