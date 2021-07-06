ВАШИНГТОН, 6 июл — ПРАЙМ. Биржевые индексы США в основном снизились во вторник после длинных выходных, свидетельствуют данные торгов. Доллар "подрезали". Какие валюты стали выгоднее и надежнее

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился на 0,60%, до 34577,37 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,17%, до 14663,64 пункта, не удержавшись на достигнутом ранее во вторник историческом максимуме в 14687 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,20%, до 4343,54 пункта.

Индексы США начали торги после длинных выходных, в понедельник торги не проводились в связи с выходным днем по случаю Дня Независимости.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в стране за июнь снизился до 63,7 пункта против 68,7 пункта месяцем ранее при прогнозе в 63,9 пункта, PMI в сфере услуг опустился до 64,6 пункта против 70,4 пункта в мае, аналитики ожидали 64,8 пункта.

Инвесторы также ожидают публикацию протокола июньской встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду, 7 июля. Заседание регулятора состоялось 15-16 июня, и по итогам встречи ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор отметил, что ожидает сохранение ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличение в 2023 году.