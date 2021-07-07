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https://1prime.ru/Financial_market/20210707/834132957.html
Российский рынок акций утром растет вслед за нефтью
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Российский рынок акций в начале торгов среды повышается по основным биржевым индексам на фоне отскока цен на нефть. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,1% — до... ПРАЙМ, 07.07.2021
индексы, российский рынок акций, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды повышается по основным биржевым индексам на фоне отскока цен на нефть.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,1% — до 3890 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1654 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Цена на нефть растет на 0,8% — до 75,1 доллара за баррель сорта Brent, корректируясь вверх после падения во вторник на 2,9%.