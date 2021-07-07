МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды повышается по основным биржевым индексам на фоне отскока цен на нефть. Международные фондовые индексы за 6 июля

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск повышался на 0,1% — до 3890 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1654 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Цена на нефть растет на 0,8% — до 75,1 доллара за баррель сорта Brent, корректируясь вверх после падения во вторник на 2,9%.